«Оренбург» вырвал победу у «Нефтехимика» и поднялся на 2-е место в таблице ФНЛ
«Нефтехимик» принимал «Оренбург» в матче 22-го тура Футбольной национальной лиги. Встреча проходила на стадионе «Нефтехимик» в Нижнекамске и закончилась победой гостей со счётом 2:1.
Первыми счёт в матче открыли хозяева. На 59-й минуте встречи гол забил полузащитник Мераби Уридия. «Оренбургу» удалось отыграться на 78-й минуте усилиями нападающего Николая Прудникова. В концовке встречи, на 87-й минуте, гости проявили волевые качества и переломили ход встречи. Прудников оформил дубль и установил итоговый счёт матча, тем самым вырвав три очка.
Таким образом, «Оренбург» обошёл «Крылья Советов» и поднялся на второе место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. «Нефтехимик» (37) — на 7-м месте.
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