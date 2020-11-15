Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей Легенды Кубка Кремля
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Оренбург» вырвал победу у «Нефтехимика» и поднялся на 2-е место в таблице ФНЛ

«Оренбург» вырвал победу у «Нефтехимика» и поднялся на 2-е место в таблице ФНЛ
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион 0

«Нефтехимик» принимал «Оренбург» в матче 22-го тура Футбольной национальной лиги. Встреча проходила на стадионе «Нефтехимик» в Нижнекамске и закончилась победой гостей со счётом 2:1.

Первыми счёт в матче открыли хозяева. На 59-й минуте встречи гол забил полузащитник Мераби Уридия. «Оренбургу» удалось отыграться на 78-й минуте усилиями нападающего Николая Прудникова. В концовке встречи, на 87-й минуте, гости проявили волевые качества и переломили ход встречи. Прудников оформил дубль и установил итоговый счёт матча, тем самым вырвав три очка.

Таким образом, «Оренбург» обошёл «Крылья Советов» и поднялся на второе место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. «Нефтехимик» (37) — на 7-м месте.

ФНЛ - Первый дивизион. 22-й тур
15 ноября 2020, воскресенье. 15:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
1 : 2
Оренбург
Оренбург
1:0 Уридия – 59'   1:1 Прудников – 81'   1:2 Прудников – 87'
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020