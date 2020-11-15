Защитник «Манчестер Юнайтед» Теллес во второй раз заразился коронавирусом

Защитник «Манчестер Юнайтед» Алекс Теллес снова сдал положительный тест на коронавирус.



Как сообщает The Sun, о положительном результате теста 27-летний бразилец узнал, находясь в расположении сборной.



Алекс Телес отправился в расположение сборной Бразилии и даже успел провести матч с Венесуэлой 13 ноября, выйдя на замену на 96-й минуте. После матча пришли результаты тестирования всех игроков национальной команды, после чего и выяснилось, что защитник болен.



Телес уже переболел коронавирусом в октябре, пропустив матчи с «Челси», «РБ Лейпциг», лондонским «Арсеналом», стамбульским «Башакшехиром» и «Эвертоном».



В начале октября манкунианцы объявили о переходе бразильского защитника из «Порту» за € 15 млн. Контракт 27-летнего футболиста рассчитан на пять лет с возможностью продления ещё на один год.



После 8 туров на счету «Манчестер Юнайтед» 10 очков, что позволяет им занимать лишь 14-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.

Теллес вернулся в общую группу «Манчестер Юнайтед» и готовится к игре с «Эвертоном»