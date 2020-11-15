Губочан рассказал, почему вернулся в сборную Словакии в 35 лет

Бывший защитник «Зенита» и московского «Динамо» Томаш Губочан объяснил, что вернулся в сборную Словакии в 35 лет благодаря приглашению главного тренера национальной команды Штефана Тарковича.
«Месяц назад в сборной после нескольких неудачных игр поменяли тренера. Вместо него взяли специалиста, с которым я уже имел опыт совместной работы. Он позвонил мне и объяснил, что хотел бы, чтобы я вернулся в сборную на эти три матча. Я взял время на раздумье, пообщался с семьёй, женой, друзьями и принял решение вернуться.
Я просто один раз уже дал слово, что закончил выступать за сборную, так как не было особых чувств, чтобы делать это дальше. Но сейчас футбол мне начал нравиться опять, и в новом клубе я наслаждаюсь игрой. Поеду ли я на Евро? Пока загадывать не хочу, потому что у нынешнего тренера соглашение с федерацией всего на три игры. Дальше будут общаться с руководством — останется он или нет. Так что сам пока не знаю, какой будет ситуация", — цитирует футболиста «Матч ТВ».
- 15 ноября 2020
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