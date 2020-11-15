«Манчестер Сити» предлагает около € 100 млн за двух футболистов «Астон Виллы»

«Манчестер Сити» проявляет интерес сразу к двум футболистам «Астон Виллы».
По информации Daily Star, «горожане» планируют приобрести 25-летнего англичанина Джека Грилиша и 22-летнего бразильца Дугласа Луиза. Сообщается, что «горожане» готовы заплатить бирмингемцам около € 100 млн за обоих футболистов.
В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги Грилиш провёл 8 матчей, в которых забил 5 голов и сделал 6 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает 25-летнего полузащитника в € 45 млн.
На счету Дугласа Луиза 2 результативные передачи в 8 матчах нынешнего сезона. Стоимость 22-летнего опорного полузащитника Transfermarkt оценивает в € 27 млн.
«Астон Вилла» с 15 очками занимает 5-е место в турнирной таблице АПЛ. «Манчестер Сити» (12) — на 10-м месте.
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