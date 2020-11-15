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Эрик Бейи в скором времени может уйти из «Манчестер Юнайтед»

Эрик Бейи в скором времени может уйти из «Манчестер Юнайтед»
Футбол / Англия 0

Защитник «Манчестер Юнайтед» Эрик Бейи в скором времени может сменить клубную прописку. Грациано Баттистини, агент 26-летнего ивуарийца, заявил о возможном уходе футболиста из стана манкунианцев.

«Если Эрику дать шанс, то он может стать важным игроком и решить некоторые проблемы команды Сульшера. Если этого не случится, то наша оценка ситуации очевидна», — приводит слова Баттистини Goal.

Эрик Бейи пополнил состав «красных дьяволов» в 2016 году. За его переход «МЮ» заплатил испанскому «Вильярреалу» € 38 млн.

В нынешнем сезоне Бейи провёл в составе «Манчестер Юнайтед» четыре матча, в которых не сумел отличиться результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает 26-летнего ивуарийца в € 17,5 млн.

Эрик Бейи не поможет «Манчестер Юнайтед» до середины ноября
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