Нидерланды – Босния и Герцеговина: онлайн-трансляция матча начнётся в 20:00

Сегодня, 15 ноября, состоится матч 5-го тура Лиги наций Нидерланды — Босния и Герцеговина. Встреча пройдёт на стадионе «Йохан Круифф Арена» в Амстердаме. Начало — в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Нидерланды — Босния и Герцеговина.

Матч обслужит бригада арбитров из Франции. Главный арбитр встречи — Франсуа Летексье. В судейскую бригаду войдут ассистенты Сириль Муньйе и Мехди Рахмуни. Резервный рефери — Амаури Делеру.

Сборная Нидерландов занимает третье место в турнирной таблице группы 1 лиги А, набрав в четырёх матчах пять очков. Сборная Боснии и Герцеговины замыкает турнирную таблицу. Боснийцы набрали два очка. Лидером группы является сборная Польши (7). Италия (6) располагается на втором месте.