Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей Легенды Кубка Кремля
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Нидерланды – Босния и Герцеговина: онлайн-трансляция матча начнётся в 20:00

Нидерланды – Босния и Герцеговина: онлайн-трансляция матча начнётся в 20:00
Футбол / Лига наций УЕФА 0

Сегодня, 15 ноября, состоится матч 5-го тура Лиги наций Нидерланды — Босния и Герцеговина. Встреча пройдёт на стадионе «Йохан Круифф Арена» в Амстердаме. Начало — в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Нидерланды — Босния и Герцеговина.

Матч обслужит бригада арбитров из Франции. Главный арбитр встречи — Франсуа Летексье. В судейскую бригаду войдут ассистенты Сириль Муньйе и Мехди Рахмуни. Резервный рефери — Амаури Делеру.

Сборная Нидерландов занимает третье место в турнирной таблице группы 1 лиги А, набрав в четырёх матчах пять очков. Сборная Боснии и Герцеговины замыкает турнирную таблицу. Боснийцы набрали два очка. Лидером группы является сборная Польши (7). Италия (6) располагается на втором месте.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020