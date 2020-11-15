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Цубер: признателен за то, что ЦСКА мне дал. Скучаю по клубу и болельщикам

Цубер: признателен за то, что ЦСКА мне дал. Скучаю по клубу и болельщикам
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник франкфуртского «Айнтрахта» Стивен Цубер рассказал о трудностях, с которыми он столкнулся в ходе адаптации в московском ЦСКА.

«ЦСКА был первым большим клубом, в который я уехал из родного города. Это было слегка тяжеловато для меня. Вначале было сложно. Поначалу я всё время был один, но клуб, игроки и все вокруг помогали мне во всём. Я подумал: „Ничего себе“.

Я встретил здесь реально крутых людей. Начиная от топ-руководства до простых сотрудников. Я быстро освоился. Все ко мне относились по-дружески, постоянно помогали. Я очень признателен за то, что ЦСКА дал мне. Скучаю по тем временам, по клубу, по болельщикам", — сказал Цубер в видео на YouTube-канале «армейцев».

Цубер выступал за ЦСКА в 2013-2014 годах.

Экс-игрок ЦСКА Стивен Цубер перешёл в «Айнтрахт»
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