«Тоттенхэм» может досрочно вернуть «Бенфике» арендованного Жедсона Фернандеша

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью прокомментировал информацию о том, что арендованный у «Бенфики» полузащитник Жедсон Фернандеш может уже в январе вернуться в расположение «орлов».
«Для меня это не проблема, а решение. Его наличие в команде, даже если он не входит в заявку на матчи и не играет, комфортная ситуация для нас.
Я никогда не буду тем, кто подтолкнёт футболиста к уходу и скажет о нежелании видеть Жедсона в команде. Но я понимаю ситуацию и для игрока, и для клуба, которому он всё ещё принадлежит. Если «Бенфика» захочет прервать аренду, мы поддержим это решение, потому что хотим лучшего для молодого футболиста. У лиссабонцев есть на это право», – цитирует португальского специалиста Goal.
В январе 2020 года «Тоттенхэм» арендовал полузащитника у «Бенфики» на полтора года с приоритетным правом выкупа за € 50 млн. В этом сезоне Жедсон не провёл ни одного матча в английской Премьер-лиге.
- 15 ноября 2020
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