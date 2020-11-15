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Италия — Польша: онлайн-трансляция матча начнётся в 22:45

Италия — Польша: онлайн-трансляция матча начнётся в 22:45
Футбол / Лига наций УЕФА 0

Сегодня, 15 ноября, состоится матч 5-го тура Лиги наций Италия — Польша. Встреча пройдёт на стадионе «Мапей – Читта-дель-Триколоре» в Реджо-нель-Эмилия. Начало — в 22:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Италия — Польша.

Матч обслужит бригада арбитров из Франции. Главный арбитр встречи — Клеман Турпен. В судейскую бригаду войдут ассистенты Николя Дано и Сириль Гренгор. Резервный рефери — Франк Шнедер.

Сборная Польши возглавляет турнирную таблицу Группы 1 Лиги А, набрав в четырёх матчах семь очков. Сборная Италии (6) располагается на втором месте. Сборная Нидерландов занимает третье место в турнирной таблице Группы 1 Лиги А, набрав в четырёх матчах пять очков. Сборная Боснии и Герцеговины замыкает турнирную таблицу. Боснийцы набрали два очка.

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