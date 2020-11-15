Италия — Польша: онлайн-трансляция матча начнётся в 22:45

Сегодня, 15 ноября, состоится матч 5-го тура Лиги наций Италия — Польша. Встреча пройдёт на стадионе «Мапей – Читта-дель-Триколоре» в Реджо-нель-Эмилия. Начало — в 22:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Италия — Польша.
Матч обслужит бригада арбитров из Франции. Главный арбитр встречи — Клеман Турпен. В судейскую бригаду войдут ассистенты Николя Дано и Сириль Гренгор. Резервный рефери — Франк Шнедер.
Сборная Польши возглавляет турнирную таблицу Группы 1 Лиги А, набрав в четырёх матчах семь очков. Сборная Италии (6) располагается на втором месте. Сборная Нидерландов занимает третье место в турнирной таблице Группы 1 Лиги А, набрав в четырёх матчах пять очков. Сборная Боснии и Герцеговины замыкает турнирную таблицу. Боснийцы набрали два очка.
- 15 ноября 2020
-
19:51
-
19:45
-
19:36
-
19:27
-
19:00
-
18:50
-
18:46
-
18:40
-
18:33
-
18:24
-
18:14
-
18:00
-
17:56
-
17:44
-
17:38
-
17:33
-
17:31
-
17:30
-
17:19
-
17:17
-
17:00
-
16:56
-
16:43
-
16:42
-
16:11
-
16:07
-
15:56
-
15:53
-
15:45
-
15:44
-
15:38
-
15:21
-
14:47
-
14:45
-
14:25