Радимов: за 10 туров «Зенит-2» поднялся с 14-го на 2-е место. Но помнят только победителей

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов поделился мнением о первой части сезона ПФЛ.

«Уфф. Первая часть сезона позади. Чего в нём только не было! И катастрофическое начало, и непонимание, что делать, и сложные переезды, и, наконец, заслуженный взлёт! Может и нескромно, но я уверен — мы заслужили этот взлёт! Даже не так — мы его заработали! Сколько пацаны вкалывают на тренировках, сколько работает тренерский штаб, сколько мы разбираем игры! Кажется, так я ещё никогда не уставал. Но это приятная усталость.

Когда смотришь на пацанов, горящих желанием всё исправить и бешено работать, понимаешь: всё не зря! Оглядываясь назад, за 10 туров мы поднялись с 14-го на 2-е место! Но! Помнят ведь только победителей! Так что по весне придётся вкалывать так, чтобы догнать и перегнать лидера! А иначе — нефиг ввязываться! Задач таких нам никто не ставил, но у нас самих есть желание и амбиции!

И огромная благодарность всем, кто за нас! Без вас, конечно, было бы сложнее! Но спасибо и тем, кто против нас! Вы делаете нас сильнее. Ваши фальшивые улыбки и палки в колеса только закаляют! Тренерский штаб — отдельное спасибо! С вами я понял, что значит «мы — банда». Ну и, конечно, родители, моя девушка, бабушка, моя красавица дочь, друзья — без вас бы вообще ничего не было! Со мной, конечно, непросто — особенно когда что-то идёт не так, — но вы меня терпите.

А самый вкусный кусок торта достаётся бабушке — главе семьи. Но это не просто какой-то там торт! Мне его подарили после моего юбилейного матча на тренерском мостике. Представляете, 200 матчей в качестве тренера «Зенита-2»! А сколько пацанов за это время прошло через команду! Всех помню и практически со всеми на связи! Скажу больше, слежу за каждым и радуюсь вашим успехам! И знаю, что вы тоже по-прежнему за нас! Спасибо вам!

«Газпром»-Академия — практически родной дом… Место, где можно поплакаться в жилетку и посмеяться от души. Где всегда хорошо. Спасибо! И отдельное спасибо за торт к 200-му матчу. Что-то какой-то я сентиментальный. Но иногда можно", — написал Радимов на своей странице в «Инстаграме».

После 16 туров «Зенит-2» занимает второе место в зоне «Запад» ПФЛ, отставая от «Олимпа» на 8 очков.