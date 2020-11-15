«Енисей» — о незасчитанном голе: миниатюра «Судья спас очко „Динамо“ Брянск»

Пресс-служба «Енисея» в «Твиттере» резко отреагировала на незасчитанный гол в матче 22-го тура Футбольной национальной лиги с брянским «Динамо» (0:0).

Во втором тайме матча защитник «Енисея» Максим Сухомлинов забил гол, однако судья отменил взятие ворот, углядев положение вне игры.

«Миниатюра «Судья спас очко «Динамо Брянск». Ну или давайте ваши цензурные варианты», — говорится в «твиттере» красноярского клуба.

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Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Николаем Волошиным. Ему помогали Дмитрий Ермаков и Юрий Ярушкин. Резервный арбитр — Сергей Осипов.

В начале ноября директор «Енисея» Алексей Ивахов раскритиковал судейство в матче 19-го тура ФНЛ с «Нижним Новгородом». Встреча закончилась победой нижегородцев со счётом 1:0, матч обслуживала судейская бригада ростовчанина Дмитрия Стрельцова.