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«Торпедо» обыграло «Спартак-2» и осталось на третьем месте в турнирной таблице ФНЛ

«Торпедо» обыграло «Спартак-2» и осталось на третьем месте в турнирной таблице ФНЛ
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион 0

В Москве на стадионе «Лужники. Спортивный городок» состоялся матч 22-го тура ФНЛ. Московское «Торпедо» с минимальным счётом обыграло «Спартак-2». Единственный мяч на 33-й минуте забил Александр Рязанцев.

«Торпедо» набрало 46 очков и сохранило за собой третье место в турнирной таблице ФНЛ. Столько же очков у «Крыльев Советов», но самарцы уступают москвичам по дополнительным показателям. Лидирует в ФНЛ «Нижний Новгород» (51), второе место занимает «Оренбург» (47).

«Торпедо» и «Крылья Советов» уже сформировали солидный отрыв от преследователей. Владикавказская «Алания» занимает пятое место, отставая от москвичей и самарцев на семь очков.

«Спартак-2» занимает девятое место, набрав 33 очка.

В следующем туре «Торпедо» сыграет в гостях с «Акроном», а «Спартак-2» будет принимать «Томь».

ФНЛ - Первый дивизион. 22-й тур
15 ноября 2020, воскресенье. 17:00 МСК
Торпедо М
Москва
Окончен
1 : 0
Спартак-2
Москва
1:0 Рязанцев – 33'
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