«Торпедо» обыграло «Спартак-2» и осталось на третьем месте в турнирной таблице ФНЛ

В Москве на стадионе «Лужники. Спортивный городок» состоялся матч 22-го тура ФНЛ. Московское «Торпедо» с минимальным счётом обыграло «Спартак-2». Единственный мяч на 33-й минуте забил Александр Рязанцев.

«Торпедо» набрало 46 очков и сохранило за собой третье место в турнирной таблице ФНЛ. Столько же очков у «Крыльев Советов», но самарцы уступают москвичам по дополнительным показателям. Лидирует в ФНЛ «Нижний Новгород» (51), второе место занимает «Оренбург» (47).

«Торпедо» и «Крылья Советов» уже сформировали солидный отрыв от преследователей. Владикавказская «Алания» занимает пятое место, отставая от москвичей и самарцев на семь очков.

«Спартак-2» занимает девятое место, набрав 33 очка.

В следующем туре «Торпедо» сыграет в гостях с «Акроном», а «Спартак-2» будет принимать «Томь».