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«Ювентус» ведёт переговоры о переходе игрока «Вулверхэмптона» Педру Нету

«Ювентус» ведёт переговоры о переходе игрока «Вулверхэмптона» Педру Нету
Футбол / Англия 0

Португальский полузащитник «Вулверхэмптона» Педру Нету может сменить команду.

Как сообщает Football Italia со ссылкой на Tuttosport, туринский «Ювентус» ведёт переговоры с английским клубом по поводу перехода Нету уже в зимнее трансферное окно. Отмечается, что посредником при сделке будет агент Жорже Мендеш, также представляющий интересы форварда «старой синьоры» Криштиану Роналду.

Портал Transfermarkt оценивает Педро Нету в € 22 млн. Ранее он уже выступал в Серии А, два года выступая в составе римского «Лацио».

В нынешнем сезоне 20-летний игрок сборной Португалии провёл за «Вулверхэмптон» 8 матчей в английской Премьер-лиге, в которых сумел отличиться одним забитым мячом. Подопечные Нуну Эшпириту Санту, набрав 13 очков, занимают 9-е место в турнирной таблице АПЛ.

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