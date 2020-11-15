Президент Серии А заверил, что турнир не будет приостановлен из-за пандемии коронавируса

Президент Серии А Габриэле Гравина подчеркнул, что организаторы не планируют останавливать чемпионат Италии из-за участившихся случаев заражения коронавирусом. Гравина отметил, что в Серии А неукоснительно выполняется медицинский протокол.

Ранее стало известно, что сразу два тренера клубов Серии А заразились коронавирусом. Инфекцию обнаружили у наставника «Милана» Стефано Пиоли и наставника «Торино» Марко Джампаоло.

«Нет никакого риска, что сезон будет приостановлен. Медицинский протокол работает, мы будем его придерживаться. Я понимаю, что это непросто. Но мы будем стараться. У нас сложная ситуация, но мы должны действовать правильно, чтобы продолжать турнир», — цитирует Гравину Sky Sport Italia.