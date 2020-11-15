Бабель покинул расположение сборной Нидерландов из-за плохого самочувствия

Нападающий «Галатасарая» и сборной Нидерландов Райан Бабель покинул расположение сборной Нидерландов, сообщается на официальном сайте национальной команды.
«Райан Бабель сегодня вечером не сыграет с Боснией и Герцеговиной. Нападающий «Галатасарая» плохо себя чувствует и поэтому пропустит матч Лиги наций УЕФА. Несмотря на три отрицательных ПЦР-теста на прошлой неделе, решено, что Бабель, с учётом характера жалоб на здоровье, покидает тренировочный лагерь „оранье“ в качестве меры предосторожности», — говорится в сообщении.
В нынешнем сезоне Бабель провёл за сборную Нидерландов 11 матчей, забил два гола, отдал одну результативную передачу.
Сборная Нидерландов занимает третье место в турнирной таблице группы 1 лиги А, набрав в четырёх матчах пять очков. Сборная Боснии и Герцеговины замыкает турнирную таблицу. Боснийцы набрали два очка. Лидером группы является сборная Польши (7). Италия (6) располагается на втором месте.
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