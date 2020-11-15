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КОНМЕБОЛ ответила на претензии Месси, опубликовав переговоры судей в матче с Парагваем

КОНМЕБОЛ ответила на претензии Месси, опубликовав переговоры судей в матче с Парагваем
Футбол / Южная Америка 0

Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) опубликовала текст переговоров арбитров в матче квалификации чемпионата мира 2022 года Аргентина — Парагвай. Встреча закончилась со счётом 1:1,

Футболисты сборной Аргентины были недовольны судейством. Арбитр Рафаэл Клаус назначил пенальти в ворота аргентинцев, а также отменил гол, который забил капитан команды Лионель Месси.

Во время матча Месси предъявил претензии арбитру. Недовольство работой арбитра выразил и главный тренер аргентинцев Лионель Скалони. Он с тренерской скамейки несколько раз крикнул слово «позор».

На видео, опубликованном КОНМЕБОЛ, содержатся переговоры Клауса и арбитров, работавших с системой VAR. Именно помощники главного судьи призвали того посмотреть на фол, который имел место в начале результативной атаки аргентинцев.

Месси устроил перепалку с арбитром в матче квалификации ЧМ-2022 с Парагваем
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