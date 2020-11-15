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«Барселона» не может договориться с «Манчестер Сити» о переходе защитника Гарсия

«Барселона» не может договориться с «Манчестер Сити» о переходе защитника Гарсия
Футбол / Англия 0

«Барселона» и «Манчестер Сити» ведут переговоры о трансфере защитника Эрика Гарсии.

Как сообщает Sport.es, каталонцы, планирующие подписать 19-летнего испанца уже в январе, в последние дни возобновили переговоры с «горожанами». «Блауграна» хочет снизить стоимость приобретения Гарсии, однако «Манчестер Сити» не готов отступать от заявленной цены в € 15 млн. В противном случае переход 19-летнего защитника будет под угрозой, и его могут отложить до лета 2021 года, когда у Гарсии закончится контракт с «Манчестер Сити».

Эрик Гарсия — воспитанник «Барселоны». В 2016 году он перешёл в систему «Манчестер Сити» за € 1,7 млн. В нынешнем сезоне он провёл за английский клуб две встречи в АПЛ. Подопечные Хосепа Гвардиолы с 12 очками занимают 10-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.

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