Аршавин: думаю, Сафонова мы точно не увидим на Евро, хотя он лучше Гильерме

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин поделился мнением о будущем вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова в национальной команде.

«К Черчесову никаких вопросов, идут рабочие моменты. Главное — подготовить команду к Евро. Мы только можем смотреть со стороны, а он знает, чего хочет в конкретной игре и тренировке. Может, людей посмотреть, может, дать возможность сыграться. Лакмусовой бумажкой будет чемпионат Европы.

Сафонов? Для меня он номер один, он лучше Гильерме. Думаю, Сафонова мы точно не увидим на Евро. Мне кажется, чем больше мы о нём говорим, тем меньше у него шансов попасть в состав. Так что надо тишину создать", — цитирует Аршавина «Матч ТВ».

Голкипер «Краснодара» и молодёжной сборной России Матвей Сафонов получил первый вызов в главную национальную команду после матча с Эстонией U21 (4:0) в октябре.