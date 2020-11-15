Экс-директор «Барселоны» назвал уход Бартомеу с поста президента клуба позором

Бывший директор «Барселоны» Хавьер Бордас поделился мнением об уходе Хосепа Бартомеу с поста президента клуба. Он покинул команду после того, как члены правления вынесли ему вотум недоверия.
«Заслужил ли Бартомеу такой финал? Нет, это просто позор и линчевание. Клуб атаковали из-за мелких проблем, я это не понимаю. Одной из причин критики было то, что «Барселона» продавала дорогие сезонные абонементы.
Но это было сделано исключительно с учётом экономической ситуации в клубе. Как можно за это критиковать? А теперь они просто уничтожили Бартомеу», — цитирует Бордаса Mundo Deportivo.
57-летний Бартомеу подал в отставку по собственному желанию после того, как члены руководства клуба вынесли ему вотум недоверия.
Бартомеу занял пост президента «Барселоны» 23 января 2014 года, сменив Сандро Роселя, который был обвинён в мошенничестве при трансфере Неймара. Бартомеу планировал покинуть свой пост летом 2016 года, но вместо этого решил участвовать в новых президентских выборах. Летом 2015 года функционер выиграл выборы, набрав 54,63% голосов. В период руководства Бартомеу «Барселона» по 4 раза выиграла чемпионат и Кубок Испании, а также по разу Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.
- 15 ноября 2020
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