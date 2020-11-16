Б. Игнатьев: удаление Семёнова привело к помутнению сознания наших футболистов

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев поделился мнением о результате матча Лиги наций со сборной Турции. Встреча, проходившая в Стамбуле, закончилась победой хозяев со счётом 3:2. Черышев открыл счёт в этой встрече, но затем россияне остались в меньшинстве после удаления Андрея Семёнова, а во втором тайме арбитр ещё и назначил пенальти в ворота гостей.

«Неприятный осадок от поражения. Такие игры всегда оставляют вопросы, раздумья, но в то же время на душе неприятное ощущение, что сегодня соперник оказался сильнее. Что касается качества игры, этот матч следует занести в актив сборной. Мы провели одну из лучших игр за последнее время. Было огромное желание, мотивация, хорошо использовали высокий прессинг, делали много позитивного после отбора мяча на половине поля соперника. Много остро атаковали, при этом забить хотя бы несколько голов из созданного является для нас трудной задачей.

Обескуражило удаление Семёнова — это привело к помутнению сознания футболистов. Если в первые минуты чётко представляли, как играть и решать задачу, то после удаления пошёл сбой. У наших футболистов было помутнение, турки этим воспользовались. Ошибок было достаточно: то мы нормальную передачу отдать не можем, то неверно позицию займём. Но даже с таким ошибками смотрелись неплохо. Мы вдесятером не уступили туркам, играющим на одного игрока больше. Обидное поражение с оттенком некой надежды.

Что касается удаления, по моему мнению, его не было. Не увидел преимущество, которое мог бы использовать турецкий футболист. Нам просто не повезло, попался слабый арбитр. Некомпетентность польского судьи лишила нас возможности закончить матч в нашу пользу.

Мне не понравился Заболотный, не увидел настоящего форварда. Что касается отсутствия Дзюбы, наша позиция была бы слабой, если бы мы зависели от одного игрока. У нас ведь были большие мастера вроде Симоняна, но они тоже уходили», — сказал Игнатьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.