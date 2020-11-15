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Канте: всегда приятно играть рядом с Погба

Канте: всегда приятно играть рядом с Погба
Футбол / Евро-2020 0

Полузащитник лондонского «Челси» и сборной Франции Н'Голо Канте после матча Лиги наций со сборной Португалии (1:0) поделился мнением об игре напарника по команде Поля Погба, а также оценил шансы «трёхцветных» на хорошее выступление на чемпионате Европы.

«Поль не показывал свой уровень в играх за клуб после игр за сборную Франции в октябре. Но мы помним чемпионат мира, который мы провели вместе. Мне всегда приятно играть рядом с Погба.

В матче со сборной Португалии мы чувствовали себя великолепно. Я доволен и своим выступлением, и игрой команды. Мы были на том уровне, на котором должны быть.

От нас многого ждут. Мы — чемпионы мира. Чемпионат Европы будет ещё одним вызовом для нас. У нас есть шанс на хорошее выступление на Евро-2020. Считаю, что мы отличная команда”, — приводит слова 29-летнего француза TF1.

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