Канте: всегда приятно играть рядом с Погба

Полузащитник лондонского «Челси» и сборной Франции Н'Голо Канте после матча Лиги наций со сборной Португалии (1:0) поделился мнением об игре напарника по команде Поля Погба, а также оценил шансы «трёхцветных» на хорошее выступление на чемпионате Европы.
«Поль не показывал свой уровень в играх за клуб после игр за сборную Франции в октябре. Но мы помним чемпионат мира, который мы провели вместе. Мне всегда приятно играть рядом с Погба.
В матче со сборной Португалии мы чувствовали себя великолепно. Я доволен и своим выступлением, и игрой команды. Мы были на том уровне, на котором должны быть.
От нас многого ждут. Мы — чемпионы мира. Чемпионат Европы будет ещё одним вызовом для нас. У нас есть шанс на хорошее выступление на Евро-2020. Считаю, что мы отличная команда”, — приводит слова 29-летнего француза TF1.
- 15 ноября 2020
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