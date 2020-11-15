Защитник «Рубина» Старфельт заразился коронавирусом

Защитник «Рубина» и сборной Швеции Карл Старфельт заразился коронавирусной инфекцией, сообщается на сайте Федерации футбола Швеции.

Врач сборной Андерс Валентин заявил, что футболист чувствует себя хорошо. Сейчас он находится в изоляции и не выходит из комнаты отеля.

Ранее коронавирус обнаружили у двух других игроков казанского клуба, выступающих за сборные. Тест полузащитника сборной Грузии Хвичи Кварацхелии дважды оказался положительным. У хавбек Хвана Ин Бёма обнаружили коронавирус в расположении сборной Южной Кореи. Кроме того, защитник «Рубина» Филип Уремович получил травму в матче Лиги наций со сборной Швеции (1:2).

22 ноября «Рубин» дома сыграет с «Ростовом» в матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги.