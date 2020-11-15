«Кристал Пэлас» проявляет интерес к защитнику «Челси» Алонсо

«Кристал Пэлас» проявляет интерес к защитнику «Челси» Маркосу Алонсо.
По сообщениям Daily Mail, «орлы» рассматривают левого защитника «аристократов» в качестве потенциальной замены защитнику Патрику ван Анхольту, чей контракт заканчивается в июне 2021 года. Клуб из южного Лондона надеется, что 30-летний голландец продлит свой трудовой договор, но на всякий ищет запасные варианты.
«Кристал Пэлас» надеется извлечь выгоду из хорошего начала сезона под руководством Роя Ходжсона, проведя переговоры с рядом игроков по поводу их долгосрочного будущего. Полузащитник Жайро Ридевальд, вероятно, будет первым, кто подпишет новый контракт уже на этой неделе. Также ведутся активные переговоры с вратарём Висенте Гуайтой, защитниками Скоттом Данном, Гари Кэхиллом, Тайриком Митчелом и как раз Патриком ван Анхольтом.
После 8-го тура «орлы» находятся на восьмом месте, набрав 13 очков.
На счету Алонсо три матча в нынешнем розыгрыше АПЛ, в которых он не сумел отличиться результативными действиями.
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