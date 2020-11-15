Сборная Финляндии победила Болгарию в гостях в Лиге наций

В Болгарии на стадионе «Василь Левски» завершился матч 5-го тура Лиги наций. Сборная Болгарии уступила сборной Финляндии со счётом 1:2.

На 7-й минуте гостей вперёд вывел форвард Теэму Пукки. В концовке первого тайма Робин Лод удвоил преимущество финской сборной. На 68-й минуте Димитар Илиев сократил отставание, реализовав пенальти.

Сборная Финляндии набрала 12 очков и расположилась на втором месте в турнирной таблице группы 4. Болгария замыкает турнирную таблицу, набрав лишь одно очко.

Итоговое первое место в группе Финляндия оспорит в матче с Уэльсом. Валлийцы в матче 5-го тура победили Ирландию со счётом 1:0. Сборная Уэльса лидирует в группе, набрав 13 очков. Ирландия (2) занимает третье место в турнирной таблице.