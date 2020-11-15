Сборная Финляндии победила Болгарию в гостях в Лиге наций
В Болгарии на стадионе «Василь Левски» завершился матч 5-го тура Лиги наций. Сборная Болгарии уступила сборной Финляндии со счётом 1:2.
На 7-й минуте гостей вперёд вывел форвард Теэму Пукки. В концовке первого тайма Робин Лод удвоил преимущество финской сборной. На 68-й минуте Димитар Илиев сократил отставание, реализовав пенальти.
Сборная Финляндии набрала 12 очков и расположилась на втором месте в турнирной таблице группы 4. Болгария замыкает турнирную таблицу, набрав лишь одно очко.
Итоговое первое место в группе Финляндия оспорит в матче с Уэльсом. Валлийцы в матче 5-го тура победили Ирландию со счётом 1:0. Сборная Уэльса лидирует в группе, набрав 13 очков. Ирландия (2) занимает третье место в турнирной таблице.
Лига наций УЕФА. Лига B. Группа 4. 5-й тур
15 ноября 2020, воскресенье. 20:00 МСК
Уэльс
Окончен
1 : 0
Ирландия
1:0 Брукс – 66'
Удаления: нет / Хендрик – 90+4'
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