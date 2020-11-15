Бельгия — Англия: стартовые составы команд на матч Лиги наций

Стали известны стартовые составы сборных Бельгии и Англии на матч Лиги наций.

Бельгия: Куртуа, Алдервейрелд, Денайер, Вертонген, Менье, Витсель, Де Брёйне, Тилеманс, Т. Азар, Лукаку, Мертенс.

Англия: Пикфорд, Уокер, Мингс, Дайер, Триппьер, Райс, Чилуэлл, Хендерсон, Маунт, Грилиш, Кейн.

12 ноября в товарищеском матче сборная Бельгии переиграла сборную Швейцарии. Встреча проходила на стадионе «Дэн Дрэф» в Лёвене (Бельгия) и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.



На 12-й минуте счёт открыл полузащитник швейцарской команды Адмир Мехмеди. В начале второго тайма бельгийский нападающий Миши Батшуайи сравнял счёт, ему ассистировал полузащитник Юри Тилеманс. На 70-й минуте Батшуайи оформил дубль, голевую передачу на свой счёт записал защитник Томас Фоке.