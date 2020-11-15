Владимир Быстров: с 24-й минуты матча судья надел на себя турецкую майку

Бывший хавбек сборной России Владимир Быстров прокомментировал поражение сборной России в матче Лиги наций с Турцией (2:3).



«Уровень судейства? Опять же, здесь много говорить не нужно. Не было системы VAR, и судья делал то, что хотел. С 24-й минуты он надел на себя турецкую майку и помогал этой сборной выиграть. Пенальти? Он всё делал правильно, удалил игрока и поставил пенальти. Футболист играл в мяч, это даже близко не пенальти», — цитирует Быстрова «Матч ТВ».

В матче Лиги наций сборная Турции переиграла сборную России. Встреча проходила на стадионе «Улкер — Шюкрю Сараджоглу» в Стамбуле и завершилась со счётом 3:2. На 24-й минуте гости остались в меньшинстве после удаления Андрея Семёнова.

Матч обслуживала бригада арбитров из Польши. Главный арбитр встречи — Шимон Марциняк. В судейскую бригаду входили ассистенты Павел Сокольницки и Радослав Сейка. Резервный рефери — Павел Гиль.