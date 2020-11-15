Черчесов: не хотел бы обсуждать судейство матча с Турцией

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что не хочет обсуждать судейство матча Лиги наций со сборной Турции. Встреча закончилась победой турецкой команды со счётом 3:2. Ещё в первом тайме был удалён защитник российской команды Андрей Семёнов, а во втором тайме арбитр Шимон Марциняк назначил в ворота России пенальти. В Лиге наций не используется система VAR.
«Не хотел бы обсуждать судейство. Хочу отвечать на вопросы, которые касаются игры. Это, конечно, тоже часть игры, но я не хотел бы на это отвечать», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.
Турки занимают третье место в турнирной таблице группы 3 лиги B, набрав 5 очков. Россияне (8) являются лидером группы. Встреча первого круга между Турцией и Россией завершилась вничью со счётом 1:1. В группу также входят сборные Венгрии (7) и Сербии (2), которые ещё не сыграли свой матч в 5-м туре.
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