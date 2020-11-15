Черчесов: Заболотный справился со своей задачей

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал игру нападающего «Сочи» Антона Заболотного в матче Лиги наций с Турцией (2:3).

«Антон приехал физически очень готовым, он играет в эту же систему у себя в „Сочи“. Он справился со своей задачей, но голы не забил. На команду он отработал, как мы и просили. Попозже разберём, что он сделал и что можно было бы сделать лучше», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.



В матче Лиги наций сборная Турции переиграла сборную России. Встреча проходила на стадионе «Улкер — Шюкрю Сараджоглу» в Стамбуле и завершилась со счётом 3:2. Заболотный начал матч в стартовом составе и отыграл 70 минут, результативными действиями не отметился.