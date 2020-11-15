Зобнин, Семёнов и Кудряшов пропустят матч с Сербией

Три футболиста сборной России пропустят матч 6-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА со сборной Сербии.

В матче 5-го тура с Турцией (2:3) защитник Андрей Семёнов получил прямую красную карточку. Кроме того, из-за перебора жёлтых карточек встречу с сербами пропустят полузащитник Роман Зобнин и защитник Фёдор Кудряшов.

Матч 6-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА Россия — Сербия состоится 18 ноября на стадионе «Райко Митич — Црвена Звезда» в Белграде (Сербия).

В матче Лиги наций сборная Турции переиграла сборную России. Встреча проходила на стадионе «Улкер — Шюкрю Сараджоглу» в Стамбуле и завершилась со счётом 3:2. Турки занимают третье место в турнирной таблице группы 3 лиги B, набрав 5 очков. Россияне (8) являются лидером группы. Встреча первого круга между Турцией и Россией завершилась вничью со счётом 1:1. В группу также входят сборные Венгрии (7) и Сербии (2), которые сейчас проводят свой матч в 5-м туре.