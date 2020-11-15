Зобнин, Семёнов и Кудряшов пропустят матч с Сербией

Три футболиста сборной России пропустят матч 6-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА со сборной Сербии.
В матче 5-го тура с Турцией (2:3) защитник Андрей Семёнов получил прямую красную карточку. Кроме того, из-за перебора жёлтых карточек встречу с сербами пропустят полузащитник Роман Зобнин и защитник Фёдор Кудряшов.
Матч 6-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА Россия — Сербия состоится 18 ноября на стадионе «Райко Митич — Црвена Звезда» в Белграде (Сербия).
В матче Лиги наций сборная Турции переиграла сборную России. Встреча проходила на стадионе «Улкер — Шюкрю Сараджоглу» в Стамбуле и завершилась со счётом 3:2. Турки занимают третье место в турнирной таблице группы 3 лиги B, набрав 5 очков. Россияне (8) являются лидером группы. Встреча первого круга между Турцией и Россией завершилась вничью со счётом 1:1. В группу также входят сборные Венгрии (7) и Сербии (2), которые сейчас проводят свой матч в 5-м туре.
- 16 ноября 2020
-
00:21
-
00:09
-
00:01
-
00:01
- 15 ноября 2020
-
23:42
-
23:35
-
23:28
-
23:18
-
23:08
-
23:04
-
23:00
-
22:59
-
22:51
-
22:46
-
22:41
-
22:25
-
22:16
-
22:12
-
22:07
-
22:07
-
22:02
-
21:56
-
21:53
-
21:53
-
21:52
-
21:33
-
21:28
-
21:24
-
21:19
-
21:10
-
21:00
-
21:00
-
20:54
-
20:47
-
20:44