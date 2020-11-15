Черышев: пенальти был сомнительным, на мой взгляд, его назначили ошибочно

Полузащитник сборной России Денис Черышев поделился мнением о матче Лиги наций со сборной Турции. Встреча, проходившая в Стамбуле, закончилась победой хозяев со счётом 3:2. Черышев открыл счёт в этой встрече, но затем россияне остались в меньшинстве после удаления Андрея Семёнова, а во втором тайме арбитр ещё и назначил пенальти в ворота гостей.

«Мы играли компактно и системно первые 25 минут. После удаления у нас начались проблемы. Пенальти был неоднозначным. Мы сделали всё, что могли, играя вдесятером. Пенальти был сомнительным, на мой взгляд, его назначили ошибочно», — цитирует Черышева Futbol Arena.

Турки занимают третье место в турнирной таблице группы 3 лиги B, набрав 5 очков. Россияне (8) являются лидером группы. Встреча первого круга между Турцией и Россией завершилась вничью со счётом 1:1. В группу также входят сборные Венгрии (7) и Сербии (2), которые ещё не сыграли свой матч в 5-м туре.