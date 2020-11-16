Антон Заболотный: игра резко изменилась после удаления, всё не по плану пошло

Форвард сборной России Антон Заболотный подвёл итоги матча Лиги наций со сборной Турции. Встреча, проходившая в Стамбуле, закончилась победой хозяев со счётом 3:2. Черышев открыл счёт в этой встрече, но затем россияне остались в меньшинстве после удаления Андрея Семёнова, а во втором тайме арбитр ещё и назначил пенальти в ворота гостей.

«Узнал, что выйду в стартовом составе вчера вечером, когда обсуждали тактику, готовились к матчу и планировали игру. Можно сказать, что игра резко изменилась после удаления. Всё не по плану пошло. Удаление стало ключевым моментом. Справились с тем, что выполнили установку, которая была у нас в перерыве. Не падаем духом, готовимся к следующей игре. Два пропущенных гола? Стечение обстоятельств. Надо смотреть повторы, вероятность судейской ошибки есть», — сказал Заболотный на YouTube-канале сборной России.

Турки занимают третье место в турнирной таблице группы 3 лиги B, набрав 5 очков. Россияне (8) являются лидером группы. Встреча первого круга между Турцией и Россией завершилась вничью со счётом 1:1. В группу также входят сборные Венгрии (7) и Сербии (2), которые ещё не сыграли свой матч в 5-м туре.