Англия проиграла Бельгии и лишилась шансов на выход из группы Лиги наций

В матче 5-го тура Лиги наций УЕФА сборная Бельгии переиграла сборную Англии. Встреча проходила на стадионе «Дэн Дрэф» в Лёвене (Бельгия) и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.
Полузащитник бельгийской команды Юри Тилеманс открыл счёт на 10-й минуте. Ромелу Лукаку отпасовал на Тилеманса в центральной зоне у чужой штрафной и тот пробил с рикошетом от защитника в нижний угол ворот. На 24-й минуте форвард Дрис Мертенс увеличил преимущество Бельгии, исполнив классный удар со штрафного метров с 25-ти в ближний угол ворот в притирку со штангой.
Бельгийская команда набрала 12 очков и занимает первое место в группе. Англия (7) занимает третье место в группе и лишилась шансов на выход в финальную стадию Лиги наций. В параллельном матче Дания обыграла Исландию и набрала 10 очков.
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