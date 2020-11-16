Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей Легенды Кубка Кремля
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Англия проиграла Бельгии и лишилась шансов на выход из группы Лиги наций

Англия проиграла Бельгии и лишилась шансов на выход из группы Лиги наций
Футбол / Лига наций УЕФА 0

В матче 5-го тура Лиги наций УЕФА сборная Бельгии переиграла сборную Англии. Встреча проходила на стадионе «Дэн Дрэф» в Лёвене (Бельгия) и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.

Полузащитник бельгийской команды Юри Тилеманс открыл счёт на 10-й минуте. Ромелу Лукаку отпасовал на Тилеманса в центральной зоне у чужой штрафной и тот пробил с рикошетом от защитника в нижний угол ворот. На 24-й минуте форвард Дрис Мертенс увеличил преимущество Бельгии, исполнив классный удар со штрафного метров с 25-ти в ближний угол ворот в притирку со штангой.

Бельгийская команда набрала 12 очков и занимает первое место в группе. Англия (7) занимает третье место в группе и лишилась шансов на выход в финальную стадию Лиги наций. В параллельном матче Дания обыграла Исландию и набрала 10 очков.

Лига наций УЕФА. Лига A. Группа 2. 5-й тур
15 ноября 2020, воскресенье. 22:45 МСК
Бельгия
Окончен
2 : 0
Англия
1:0 Тилеманс – 10'   2:0 Мертенс – 23'
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020