Италия победила Польшу и вышла на первое место в турнирной таблице группы в Лиге наций

На стадионе «Мапей-Читта-дель-Триколоре» в Реджо-нель-Эмилии завершился матч 5-го тура Лиги наций. Сборная Италии на своём поле одержала победу в матче со сборной Польши, встреча закончилась со счётом 2:0.

На 27-й минуте хозяева заработали пенальти. Полузащитник московского «Локомотива» Гжегож Крыховяк прихватил Андреа Белотти руками в собственной штрафной. Пенальти реализовал Жоржиньо.

Сборная Италии продолжала атаковать. Развить успех им удалось уже на 83-й минуте, Доменико Берарди ударом в угол из пределов штрафной переиграл Войцеха Щенсны.

К тому моменту гости уже играли в меньшинстве. На 77-й минуте Яцек Горальска был удалён за вторую жёлтую карточку.

Сборная Италии набрала девять очков и вышла на первое место в турнирной таблице группы 1. Второе место занимает сборная Нидерландов (8), Польша (7) — третья. Замыкает турнирную таблицу Босния и Герцеговина (2).

В заключительном туре Италия сыграет в гостях с Боснией и Герцеговиной, а Польша примет Нидерланды.