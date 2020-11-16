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Италия победила Польшу и вышла на первое место в турнирной таблице группы в Лиге наций

Италия победила Польшу и вышла на первое место в турнирной таблице группы в Лиге наций
Футбол / Лига наций УЕФА 0

На стадионе «Мапей-Читта-дель-Триколоре» в Реджо-нель-Эмилии завершился матч 5-го тура Лиги наций. Сборная Италии на своём поле одержала победу в матче со сборной Польши, встреча закончилась со счётом 2:0.

На 27-й минуте хозяева заработали пенальти. Полузащитник московского «Локомотива» Гжегож Крыховяк прихватил Андреа Белотти руками в собственной штрафной. Пенальти реализовал Жоржиньо.

Сборная Италии продолжала атаковать. Развить успех им удалось уже на 83-й минуте, Доменико Берарди ударом в угол из пределов штрафной переиграл Войцеха Щенсны.

К тому моменту гости уже играли в меньшинстве. На 77-й минуте Яцек Горальска был удалён за вторую жёлтую карточку.

Сборная Италии набрала девять очков и вышла на первое место в турнирной таблице группы 1. Второе место занимает сборная Нидерландов (8), Польша (7) — третья. Замыкает турнирную таблицу Босния и Герцеговина (2).

В заключительном туре Италия сыграет в гостях с Боснией и Герцеговиной, а Польша примет Нидерланды.

Лига наций УЕФА. Лига A. Группа 1. 5-й тур
15 ноября 2020, воскресенье. 22:45 МСК
Италия
Окончен
2 : 0
Польша
1:0 Жоржиньо – 27' (пен)   2:0 Берарди – 83'
Удаления: нет / Горальски – 77'
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