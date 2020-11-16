Клопп: Рэй Клеменс — одна из причин, почему наш клуб стал таким особенным

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп почтил память Рэя Клеменса, который вчера, 15 ноября, на 73-м году скончался после продолжительной болезни.



«Это чрезвычайно печальный момент для всех, кто связан с „Ливерпулем“. Мы, как нынешняя команда, а также наше руководство, посылаем всю нашу любовь семье Рэя Клеменса.



Мы никогда не должны забывать, что именно великие игроки создают великие команды и клубы. Вам нужно просто послушать истории об этом великом человеке, чтобы понять его значение. Эти истории гласят, что Рэй Клеменс — одна из причин, почему наш клуб стал таким особенным. Он был одним из краеугольных камней, на которых строился успех этого клуба.



В этот момент, конечно, нас переполняет печаль, но это также и признательность. Наши болельщики с нежностью будут вспоминать необыкновенного игрока и замечательного человека, который так много сделал для футбольного клуба „Ливерпуль“.



Он и его близкие находятся в наших мыслях и молитвах. Ты никогда не будешь один», — цитирует немца Sky Sports.

Ушёл из жизни легендарный вратарь «Ливерпуля» Рэй Клеменс