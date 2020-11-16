Черчесов: надо найти оптимальный состав и сыграть с сербами достойно

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов после матча Лиги наций со сборной Турции (2:3) рассказал о том, как команда будет готовиться к следующей игре, с командой Сербии.

«Во-первых, сербы ещё только будут играть. Во-вторых, Андрей Семёнов, Роман Зобнин и Фёдор Кудряшов игру с Сербией пропустят, и возможно даже не полетят туда, а вернутся в клубы, потому что во время пандемии лишний раз таскать футболистов смысла нет. Надо поменять их и найти оптимальный состав, чтобы сыграть с сербами достойно», — сказал Черчесов на YouTube-канале сборной России.

В матче 5-го тура с Турцией (2:3) защитник Андрей Семёнов получил прямую красную карточку. Кроме того, из-за перебора жёлтых карточек встречу с сербами пропустят полузащитник Роман Зобнин и защитник Фёдор Кудряшов.



Матч 6-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА Россия — Сербия состоится 18 ноября на стадионе «Райко Митич — Црвена Звезда» в Белграде (Сербия).