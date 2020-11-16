Луис Суарес: не думаю, что «Барселоне» меня не хватает
Уругвайский нападающий мадридского «Атлетико» Луис Суарес поделился мнением о текущем положении дел в «Барселоне», за которую он выступал ранее.
«Сомневаюсь, что меня им не хватает. Мало голов? Это может быть частью тактического плана, называйте, как хотите. Мне пришлось с этим смириться, просто потому что я больше не был нужен этому клубу. Мне нравится моя жизнь в „Атлетико“, но, конечно, мне грустно от того, что у моих друзей из „Барселоны“ проблемы. Я думаю, у них всё впереди, голы придут. Мне было грустно и больно из-за моего ухода, я об этом уже говорил. Я горжусь тем, что когда во мне перестали нуждаться, я нашёл место, где я был нужен. Я счастлив и наслаждаюсь временем в „Атлетико“, — приводит слова Суареса Marca.
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