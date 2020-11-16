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Никлас Бендтнер: прозвище «Лорд» стало мемом, а потом — частью меня

Никлас Бендтнер: прозвище «Лорд» стало мемом, а потом — частью меня
Футбол / Англия 0

Экс-форвард лондонского «Арсенала» и «Ювентуса» датчанин Никлас Бендтнер рассказал, откуда появилось его прозвище «Лорд».

Некоторое время игрок имел романтические отношения с баронессой Каролин Луэль-Брокдорфф, членом королевской семьи Дании, которая ранее была замужем за племянником писателя Яна Флеминга, автора романов об агенте 007 Джеймсе Бонде.

После этого болельщики стали называть нападающего «Лорд Бендтнер».

«По началу мне было вообще всё равно, потом стало раздражать, а потом это стало частью меня. Это связано с моей бывшей девушке. Прозвище прилипло ко мне, превратилось в мем. Но вообще, я с самого начала был лордом. Было время, когда мне нужно было прекратить все это, но я понял, что этого не случится. В общем, если вы не можете кого-то одолеть, просто присоединитесь к нему», — сказал Бендтнер в интервью ВВС.

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