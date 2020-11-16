Саутгейт: несмотря на поражение, Англия была великолепна

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт прокомментировал поражение своей команды в матче Лиге наций с Бельгией (0:2).

«Естественно, мы не любим проигрывать, но я выражаю команде своё уважение, на протяжении всего времени игры они хорошо защищались и создавали опасные моменты. Мне кажется, мы были великолепны. Не все игроки выступали на привычных позициях, должен сказать, что Джек Грилиш провёл выдающуюся игру. Должен сказать, что без Рахима Стерлинга и Маркуса Рашфорда мы сильно теряем в скорости.

Сегодня мы создали куда больше опасных моментов, что на «Уэмбли». Я знал, что я хочу получить от игры Грилиша, и сегодня я это получил. Он делал именно то, что просил его делать в сентябре, когда он только пришёл к нам", — приводит слова Саутгейта ВВС.