Грилиш — о дебюте в сборной Англии: я в восторге

Полузащитник «Астон Виллы» Джек Грилиш, дебютировавший за сборную Англии в матче Лиги нацией с Бельгией (0:2) поделился впечатлениями от своей первой игры за национальную команду.

«Мне очень понравилось. Это то, чего я очень ждал, именно те матчи, о которых я мечтал. Я рос всю жизнь, мечтая играть за сборную Англии. Естественно, я расстроен из-за того, что мы проиграли, мы очень хотели победить. Я знал, что эта игра — мой шанс произвести впечатление. Это давление, большие ожидания — обожаю!

Последние сутки я смотрел нарезки выступлений моих любимых игроков, я часто делаю это перед матчами. Наблюдал за Кевином де Брёйне, Филипе Коутиньо, в общем, теми, кто играет на моей позиции — с детства вдохновляюсь игрой других", — приводит слова Грилиша ВВС.