Хавьер Маскерано объявил о завершении карьеры

Бывший футболист «Барселоны» Хавьер Маскерано, который сейчас выступает за «Эстудиантес», объявил о завершении карьеры.

«Пришло время завершить свою карьеру после того, что произошло со мной за эти месяцы. Самое правильное — закончить сегодня. Я прожил свою профессию на 100%, я отдал столько, сколько мог. Хочу поблагодарить клуб, который дал мне возможность вернуться в Аргентину», — приводит слова Маскерано официальный сайт «Эстудиантеса».

Маскерано играл в каталонской «Барселоне», «Ливерпуле», лондонском «Вест Хэм Юнайтед», бразильском «Коринтиансе», аргентинском «Ривер Плейт», китайском «Хэбей Чайна Форчун» и аргентинском «Эстудиантесе».

Хавьер выступал за сборную Аргентины с 2003 года. Вместе с национальной командой хавбек дважды выигрывал Олимпийские игры (2004, 2008), доходил до финала чемпионата мира (2014) и четырежды участвовал в решающей игре Кубка Америки (2004, 2007, 2015, 2016).