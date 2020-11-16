Третий футболист «Ливерпуля» получил травму в расположении сборной

Ещё один футболист «Ливерпуля» получил повреждение в расположении сборной.

На этот раз травму получил полузащитник сборной Англии Джордан Хендерсон, который был заменён в матче Лиги наций с национальной командой Бельгии (0:2). Позже главный тренер англичан Гарет Саутгейт подтвердил, что замена была связана с повреждением футболиста.

«Хендерсон почувствовал дискомфорт в перерыве и понял, что не может играть», — приводит слова Саутгейта Goal.

Ранее защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон не помог сборной Шотландии в матче 5-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА с национальной командой Словакии из-за травмы. Защитник «Ливерпуля» Джо Гомес получил потенциально серьёзную травму во время очередной тренировки сборной Англии.

Напомним, ожидается, что «Ливерпуль» останется до конца сезона без лидера обороны Вирджила ван Дейка после того, как в прошлом месяце он получил серьёзную травму колена в матче с «Эвертоном».