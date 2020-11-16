Анхель Ди Мария попал в сферу интересов «Интера»
32-летний полузащитник «Пари Сен-Жермен» Анхель Ди Мария попал в сферу интересов «Интера», сообщает Goal со ссылкой на Tuttosport.
Как сообщает источник, итальянский клуб готов подписать с ним контракт в летнее трансферное окно, если футболист не будет продлевать контракт с «ПСЖ» и станет свободным агентом.
За «ПСЖ» Ди Мария выступает с 2015 года. В сезоне-2020/2021 он провёл за «ПСЖ» 5 матчей в рамках чемпионата Франции, в которых забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи. Также на его счету 1 гол в 3 матчах в Лиге чемпионов. Контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до конца текущего сезона.
За карьеру аргентинец также выступал в «Бенфике», мадридском «Реале», «Манчестер Юнайтед».
Анхель Ди Мария: хочу закончить свою европейскую карьеру в «ПСЖ»
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