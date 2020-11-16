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Неудачный старт Рублёва на ATP Finals и поражение сборной России. Главное к утру

Неудачный старт Рублёва на ATP Finals и поражение сборной России. Главное к утру
Футбол 0

Сборная России проиграла Турции, Рублёв уступил Надалю, Хэмилтон повторил рекорд Шумахера и другие главные новости дня в подборке «Чемпионата».

1. Братья Бё призвали Россию извиниться за допинговые нарушения в прошлом.

2. Рублёв в дебютном матче на Итоговом турнире АТР уступил Надалю.

3. Сборная России вдесятером проиграла Турции.

4. Судья Федотов: давайте пригласим польского арбитра на полиграф, судейство было ужасным.

5. Хэмилтон стал семикратным чемпионом Формулы-1, сравнявшись с рекордом Михаэля Шумахера.

6. «Зенит» продолжает следить за Джесси Лингардом, игрок хочет покинуть «Манчестер Юнайтед».

7. Новак Джокович официально объявлен первой ракеткой мира по итогам года.

8. Яндиев опроверг информацию, что применил в драке с Харитоновым кастет.

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