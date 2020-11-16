«Действительно плохая ночь для нас». Роберт Левандовски — о поражении в матче с Италией

Нападающий сборной Польши Роберт Левандовски прокомментировал поражение в матче со сборной Италии в матче пятого тура Лиги наций со счётом 0:2.
«Мы играли очень плохо, очень плохо. На самом деле ничего не получилось. С тактической точки зрения мы плохо действовали в защите и перед воротами Италии. Эта игра показала нам, что нам действительно нужно. Каждую тренировку нужно использовать для достижения прогресса. Действительно плохая ночь для нас», — приводит слова Левандовского официальный сайт УЕФА.
Сборная Италии набрала девять очков и вышла на первое место в турнирной таблице группы 1. Второе место занимает сборная Нидерландов (8), Польша (7) — третья. Замыкает турнирную таблицу Босния и Герцеговина (2).
В заключительном туре Италия сыграет в гостях с Боснией и Герцеговиной, а Польша примет Нидерланды.
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