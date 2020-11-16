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Джано отреагировал на новость о завершении карьеры, разместив эмодзи среднего пальца

Джано отреагировал на новость о завершении карьеры, разместив эмодзи среднего пальца
Футбол / РПЛ 0

Бывший полузащитник «Ротора» Джано Ананидзе отреагировал на высказывание главного тренера волгоградской команды Александра Хацкевича.

Специалист в интервью «Чемпионату» рассказал о разговоре с 28-летним футболистом. По его словам, хавбек сообщил ему, что, скорее всего, завершит карьеру из-за проблем с коленом.

Джано в своём «инстаграме» разместил скриншот новости с одного из сайтов и сопроводил его тремя смеющимися эмодзи и одним эмодзи среднего пальца.

Джано начинал карьеру в московском «Спартаке», в систему которого попал в 2007 году. За главную команду красно-белых выступал с 2009 года. В клубе он провёл 10 лет и стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны. Также хавбек уходил в аренду в «Ростов», где выиграл национальный Кубок, и «Крылья Советов». Покинув «Спартак», Джано подписал контракт с кипрским «Анортосисом», однако вскоре покинул команду и перебрался в «Ротор», за который так и не провёл ни одного матча и расторг соглашение.

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