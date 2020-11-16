Хацкевич: мы с Суркисом неправильно друг друга поняли, когда подписывали новый контракт

Главный тренер «Ротора» Александр Хацкевич раскрыл обстоятельства ухода из киевского «Динамо» в начале сезона-2019/2020.
«Наверное, мы с президентом клуба неправильно друг друга поняли, когда подписывали новый контракт после двух лет сотрудничества. Я считал, что «Динамо» в первую очередь должно бороться за чемпионство, а не за попадание в ЛЧ. Если бы он сразу поставил задачу выйти в группу Лиги чемпионов, я, скорее всего, не стал бы продлевать соглашение.
Тот же «Брюгге» под аналогичную задачу вложил в усиление состава порядка 30 миллионов евро. «Динамо» не могло себе такого позволить. Президент принял такое решение в отношении нашего штаба – его право. Я благодарен судьбе за два года работы в таком великом клубе. Для меня это большой опыт", — рассказал Хацкевич в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.
- 16 ноября 2020
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