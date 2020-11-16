«Манчестер Юнайтед» хочет продлить контракт с Погба, но переговоров пока нет

«Манчестер Юнайтед» хочет продлить контракт с полузащитником Полем Погба, но никаких переговоров пока нет, сообщил итальянский журналист Фабрицио Романо в своём "твиттере".
Напомним, ранее француз в интервью после матча 5-го тура Лиги наций УЕФА между сборными Франции и Португалии (1:0) сказал следующее: «Никогда в карьере мне ещё не было так сложно. Вызов в сборную Франции – глоток свежего воздуха. У нас удивительная команда, просто волшебная". Тем самым Погба намекнул на трудную ситуацию в клубе.
В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги 27-летний полузащитник провёл 7 матчей в составе манкунианцев, в которых не отметился результативными действиями. После 8 туров на счету «Манчестер Юнайтед» 10 очков, что позволяет им занимать лишь 14-е место в турнирной таблице АПЛ.
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