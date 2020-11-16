Обамеянга вместе со сборной Габона на протяжении шести часов не пускали в Гамбию
Нападающий лондонского «Арсенала» и сборной Габона Пьер-Эмерик Обамеянг в своём "инстаграме" показал, как его национальную команду на протяжении шести часов не пускали на территорию Гамбии. Сборные эти стран сегодня, 16 ноября, сыграют матч квалификации Кубка африканских наций. Начало — в 19:00 мск.
В 2:30 ночи по гамбийскому времени Обамеянг выложил видео с подписью: «Сидим с 23:30. Нас до сих пор не впускают в Гамбию. Матч намечен на 16:00. Мило. Нет проблем, им нас не обескуражить!».
Затем форвард опубликовал ещё две фотографии из аэропорта, в 3:15 и 4:37. И только около шести утра по гамбийскому времени нападающий написал: «Наконец-то мы в автобусе, скоро увидимся. Спасибо за дополнительную мотивацию, Гамбия».
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