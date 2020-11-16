Суарес: много общаемся с Месси, но о футболе говорим очень мало

Нападающий мадридского «Атлетико» Луис Суарес рассказал, что продолжает общаться со своим другом и бывшим партнёром по атаке «Барселоны» Лионелем Месси.



«Мы много общаемся. Но, если честно, мы больше говорим о жизни. У наших детей недавно были дни рождения. Обсуждаем с ним жизнь, вирус и всё остальное, но о футболе говорим очень мало. Нас больше интересует, как обстоят дела у наших семей, чем события в футболе», — приводит слова Суареса Marca.



Суарес перешёл в «Барселону» в 2014 году из «Ливерпуля». Образовав атакующую связку с Месси и форвардом Неймаров, впоследствии ушедшим в «Пари Сен-Жермен», уругваец помог сине-гранатовым завоевать множество трофеев, среди которых четыре титула чемпионов Испании и столько же Кубков страны, а также кубок Лиги чемпионов. В «Атлетико» 33-летний футболист перебрался минувшим летом.

Луис Суарес: не думаю, что «Барселоне» меня не хватает