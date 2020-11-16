В Бразилии команда забила шикарный гол после проходов с суперфинтами. Видео

Эффектный гол был забит в одном из матчей бразильской Серии D. Отличились футболисты клуба «Португеза РЖ».
Атака началась с перехвата у своей штрафной площади. Игрок обокрал соперника, после чего эффектно обвёл его и с помощью финтов ушёл от трёх его партнёров. Далее последовала передача на фланг, где радовать зрителей продолжил другой футболист «Португезы». С помощью одного и того же финта он, смещаясь в центр, разобрался с тремя оппонентами и отдал пас партнёру, который заметил рывок одноклубника из глубины и сделал красивую разрезающую передачу. Пас нашёл адресата, а тот воспользовался выходом голкипера и покатил мяч нападающему, которому осталось лишь отправить футбольный снаряд в пустые ворота.
В социальных сетях ролик стремительно набирает популярность. Многие считают этот гол претендентом на звание лучшего по итогам 2020 года.
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